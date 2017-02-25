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Укроборонпром сократит численность персонала на 40%

Укроборонпром сократит численность персонала на 40%
Наблюдательный совет ГК принял решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна.

В государственном концерне Укроборонпром планируют сократить численность персонала на 40% – до 180 сотрудников. Решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна принял его наблюдательный совет, информирует пресс-служба Укроборонпрома, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Новая структура будет построена по кластерному принципу управления производством.

"В процессе оптимизации будут сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", – рассказали в Укроборонпроме.

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Укроборонпром объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности и имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями...

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