ВСУ заявили о готовности к перемирию на Донбассе

Вооруженные силы Украины заявили о готовности к установлению перемирия и режима прекращения огня на время пасхальных праздников с 30 марта.
Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, украинская армия готова неукоснительно придерживаться достигнутых договоренностей, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ, осуществление других провокационных действий боевиками "Л/ДНР", украинские военные готовы немедленно реагировать в ответ.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей достигла договоренности о начале "пасхального перемирия", начиная с полуночи 30 марта.
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Новый договор включает:
- применение дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня;
- отказ от наступательных действий и разведывательных операций;
- неприменения огня, включая ответный огонь;
- запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах, объекты инфраструктуры...