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События

У Саакашвили после обыска якобы пропали личные вещи

У Саакашвили после обыска якобы пропали личные вещи
Речь идёт о документах, ноутбуке, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках.

Выдворенный из Украины лидер движения Рух новых сил Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники правоохранительных структур Украины ограбили его во время обысков. Как передает интернет-издание Киевские Ведомости, об этом 28 марта сообщило zn.ua со ссылкой на адвоката политика Руслана Чарнолуцкого.

Юрист рассказал, что Саакашвили направил в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру повторные ходатайства о возвращении личных вещей, которые пропали во время обысков в его киевской квартире. Аналогичное ходатайство он уже высылал в начале марта.

"Арест на изъятые вещи судом не накладывался, а в судебном заседании 26 января прокурор заявил, что они были вроде как "потеряны", - сказал Чарнолуцкий, добавив, что выдворенный с Украины политик лично подписал ходатайство и считает, что его вещи были похищены сотрудниками правоохранительных органов.

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Отмечается, что речь идёт о документах, ноутбуке, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках...

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