У Саакашвили после обыска якобы пропали личные вещи

Выдворенный из Украины лидер движения Рух новых сил Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники правоохранительных структур Украины ограбили его во время обысков. Как передает интернет-издание Киевские Ведомости, об этом 28 марта сообщило zn.ua со ссылкой на адвоката политика Руслана Чарнолуцкого.
Юрист рассказал, что Саакашвили направил в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру повторные ходатайства о возвращении личных вещей, которые пропали во время обысков в его киевской квартире. Аналогичное ходатайство он уже высылал в начале марта.
"Арест на изъятые вещи судом не накладывался, а в судебном заседании 26 января прокурор заявил, что они были вроде как "потеряны", - сказал Чарнолуцкий, добавив, что выдворенный с Украины политик лично подписал ходатайство и считает, что его вещи были похищены сотрудниками правоохранительных органов.
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Отмечается, что речь идёт о документах, ноутбуке, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках...