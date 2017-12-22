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Порошенко подписал закон, устанавливающий новые правила парковки

Порошенко подписал закон, устанавливающий новые правила парковки
Устанавливаются все случаи существенного препятствия дорожному движению или создание угрозы безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий новые правила парковки транспортных средств и взыскания штрафов за их нарушение.

Об этом сообщили в пресс-службе президента, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.

Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.

Закон предусматривает ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Устанавливается обязательное оставление копии постановления или сообщение о решении о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, на лобовом стекле. Дело будут рассматривать инспекторы по парковке.

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Закон также изменяет размер штрафов за нарушение парковки и предусматривает предоставление 50% скидки, если штраф заплатят в течение 10 банковских дней...

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