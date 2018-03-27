| | В зоне АТО более 50 обстрелов: применяли артиллерию
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В зоне АТО более 50 обстрелов: применяли артиллерию

В зоне АТО более 50 обстрелов: применяли артиллерию
В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции наших защитников, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на СобКор.

В частности, на Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП - по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово. Также 82 мм минометы враг применил вблизи Водяного и Песков. Из гранатометов различных систем были обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковки и Песков. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по нашим укреплениям неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловка.

На Луганском направлении из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитникам населенного пункта Счастье.

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В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.

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