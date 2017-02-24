Российские атлеты, не попавшие на международные соревнования в США, стали очередной жертвой американских амбиций

29.03.2018СпортГлава Комитета Госдумы по физической культуре Михаил Дегтярёв отметил, что желание досадить России стало для США главной целью, которая выставила их в невыгодном свете, как плохих организаторов крупных международных мероприятий.Речь идет о невозможности выдать вовремя визы российским спортсменам, о чем заявили в диппредставительстве США. Таким образом, российская сборная по вольной борьбе не смогла принять участие в международных соревнованиях, проходящих в США.Дегтярев считает, что отказ в выдаче виз – это удар не только по российским атлетам, но и по всей мировой спортивной системе. Больше не работают лозунги, говорящие, что спорт – отдельно, а политика –отдельно.Решение американских ведомств вызвало недоумение не только у российских спортсменов, но и у спортсменов из США.Дегтярев советует поучится у России, как проводить соревнования «любой организационной сложности». Он отмечает, что у нашей страны имеется в этом большой опыт, которым она согласна поделиться с незадачливыми партерами...