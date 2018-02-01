| | Sony готовится выпустить два новых планшета
Наука

Sony готовится выпустить два новых планшета

Sony готовится выпустить два новых планшета
Оба планшета работают под управлением операционной системы Android.

Источники сообщают о том, что компания Sony снова начнет выпуск планшетов уже в этом году. В исходном коде приложения камеры для смартфонов Sony содержится информация о, как минимум, двух грядущих планшетах.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на internetua.com.

Оба планшета работают под управлением операционной системы Android, они отличаются диагональю дисплеев (8 и 10 дюймов). Планшеты могут быть анонсированы вместе с флагманским смартфоном Sony Xperia XZ2 Pro.

Предположительно, планшеты будут носить название Sony Xperia XZ2, а по характеристиками они будут конкурировать с Samsung Galaxy Tab S3 и последними планшетами iPad. В оснащение должна войти однокристальная система семейства Snapdragon 8xx.

Читайте также: Samsung готовится выпустить гнущийся смартфон

Рынок планшетов в последние годы продолжает сокращаться, производители выпускают меньше моделей, поэтому у новинок Sony будет не так много конкурентов...

Еще по теме

Названы пять лучших смартфонов Sony Xperia в 2018 году

Названы пять лучших смартфонов Sony Xperia в 2018 году

1-02-2018, 17:41
Читать
Sony Xperia XA Ultra получит Android 6.0 Marshmallow

Sony Xperia XA Ultra получит Android 6.0 Marshmallow

20-09-2016, 05:19
Читать
Энтузиаст установил Android 7 на смартфоне Sony Xperia SP

Энтузиаст установил Android 7 на смартфоне Sony Xperia SP

29-08-2016, 08:49
Читать
Sony представила новую линейку смартфонов

Sony представила новую линейку смартфонов

22-02-2016, 14:56
Читать
MWC 2016: Sony представила новую линейку смартфонов

MWC 2016: Sony представила новую линейку смартфонов

22-02-2016, 14:55
Читать
Sony привезет на MWC 2016 сразу три смартфона

Sony привезет на MWC 2016 сразу три смартфона

9-02-2016, 08:30
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail