В Украине летом начнут отключать аналоговое телевидение

Кабинет министров на своего сегодняшнем заседании, 29 марта, принял решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
"Соответствующим постановлением Кабмина продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание" путем внесения изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением правительства от 9 июня 2006 года, с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации", — говорится в сообщении.
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Как отмечается, принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации...