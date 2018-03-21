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Наука

Появилась информация о будущем смартфоне Samsung Galaxy Note 9

Появилась информация о будущем смартфоне Samsung Galaxy Note 9
Новинка получила топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти.

В базе синтетического теста Geekbench была опубликована информация о будущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 9. Судя по документу, гаджет получит восьмиядерный процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Также вероятно, что сканер отпечатков пальцев у флагмана будет встроен в экран.

В документе фигурирует североамериканская версия смартфона. Гаджет, который будут поставлять на другие рынки, будет оснащен процессором Exynos 9810.

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В документе также значатся результаты тестирования смартфона. В частности, в многоядерном тесте смартфон набрал 8806 баллов, а в одноядерном - 2190 баллов. Этот показатель довольно сильно уступает Galaxy S9+ с процессором Exynos 9810, который набрал 8894 и 3648 баллов соответственно.

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