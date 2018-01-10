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Наука

Стартовали продажи cмартфона со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев

Стартовали продажи cмартфона со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев
Смартфон работает под Funtouch OS 4.0 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.

Китайская компания Vivo начала продажи смартфона Vivo X21 UD со сканером отпечатков пальцев, который встроен прямо в экран.

Обычная версия Vivo X21 со сканером на задней панели появилась в продаже почти сразу после анонса 19 марта, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
Смартфоны Vivo X21 и X21 UD имеют идентичные спецификации. X21 оснащен 6,28-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + 2280 x 1080 пикселей. Экран получил соотношение сторон 19:9.

Vivo X21 UD оснащен 128 ГБ флеш-памяти и 6 ГБ оперативной памяти, а также получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Смартфон работает под Funtouch OS 4.0 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo. Другие функции включают помощник Jovi AI, звуковой чип Hi-Fi AK4376A, Wi-Fi 802.11ac, 4G LTE, Bluetooth 5.0, microUSB и GPS.

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Гаджет Vivo X21 UD, который можно купить с 28 марта, к примеру, на сайте JD.com, поставляется в черном и красном цветах. Стоимость гаджета в Китае составляет 3,598 юаней, то есть примерно $509...

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