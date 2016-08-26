Ученые нашли необычную галактику

Объект под названием NGC1052-DF2 выглядит так, будто в нем отсутствует темная материя.
Ученые обнаружили необычайно прозрачную галактику, размером примерно равную Млечному Пути. Она может стать источником уникальной информации для астрофизиков.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на liga.net.
Если это подтвердится, то эта галактика может оказаться первой в своем роде - состоящей только из барионной (видимой) материи.
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Современная физическая теория постулирует, что большая часть массы Вселенной приходится на темную материю. При этом о существовании ее можно судить лишь по косвенным признакам, таким как взаимодействие с барионной материей...