| | В Киеве задержали группу, нелегально переправлявшую людей за границу
Социум

В Киеве задержали группу, нелегально переправлявшую людей за границу

В Киеве задержали группу, нелегально переправлявшую людей за границу
Люди помогали другим незаконно пересекать границу.

28 марта 2018 года в Киевской области прокуратура обезвредила группировку, которая незаконно организовывала пересечение границы Украины иностранцам из разных стран. Последние, по данным правоохранительных органов, возможно, были причастны к участию в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и "ЛНР". Членам группировки грозит лишение свободы сроком до 9 лет.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.

Организованная преступная группировка в составе 3 человек помогала пересечь государственную границу жителям Индии, Пакистана, АР Крым, стран Ближнего Востока. Фигуранты уголовного производства организовывали незаконное пересечение за денежное вознаграждение в сумме 3 тысяч долларов США.

Кроме этого, члены группы изготавливали поддельные паспорта, шенгенские визы, свидетельства о рождении, свидетельства проживания на территории Украины. Также незаконная группировка занималась изготовлением документов для проживания в АР Крым.

Правоохранители по месту жительства фигурантов обнаружили и изъяли технику, средства для изготовления поддельных документов, а также 2 пистолета-пулемета, 5 пистолетов и 1300 патронов различного калибра.

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На основании части 3 статьи 332 Уголовного Кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой – продолжается досудебное расследование. Членам незаконного группировки грозит лишение свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества...

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