Все закрыто: в Киеве проверили аварийные и пожарные выходы

В одной из детских больниц Киева проверили аварийные выходы. Об этом рассказал активист Владислав Бовсуновский на своей странице в соцсети Facebook. "Занесло меня сегодня вечером в детскую больницу на Подвысоцкого.
Для интереса зашел в стационар и проверил входы/выходы, включая аварийные. Все заперто", - рассказал очевидец. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на РБК.
"Пошел разбираться: оказалось, закрывает старшая медсестра, чтобы дети не выходили. На мой вопрос о том, что будет в случае пожара, она лишь развела руками. Кстати, поиск этой загадочной женщины с ключами занял минут 20", - подчеркнул Владислав.
"До одного места все эти проверки и пожарные инспекции. Сестра баба Люба все равно сделает свое черное дело. И так везде", - отметил он.
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Ситуацию прокомментировали пользователи сети: "Ключ должен висеть под стеклом на ПК щитке или возле двери". "Электронный замок. Сработала сигнализация - открылись". "В идеале - не только замок открылся, но и двери распахнулись и зафиксировались".
"Ребята, все это конечно печально. Закрытые запасные двери и т.д. Но давайте посмотрим на другой факт. Детская больница, больные дети, которым плохо в больнице. А поскольку плохо, то есть вероятность того, что многие дети сбегают из больниц домой! Лучший вариант побега - правильно, запасные выходы! И так плохо, и по-другому плохо".
"Это моя любимая детская больница в Киеве. Там есть много входов-выходов, на любом этаже. С подростками действительно сложно, лежат они в основном сами, родители только навещают. Ощущение свободы и дурь в голове. С ключом сложно - нельзя его так оставлять. Но и проверка ваша нужна, спасибо. Пусть задумаются"...