| | В Киеве пройдет акция в поддержку приюта для животных
Социум

В Киеве пройдет акция в поддержку приюта для животных

В Киеве пройдет акция в поддержку приюта для животных
В ходе мероприятия будет действовать благотворительное меню.

В Киеве пройдет благотворительный вечер в поддержку приюта для животных "Бест Френдс". Об этом сообщают организаторы мероприятия "Happy Paw" на странице в Facebook.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 44.ua.

На благотворительном мероприятии "Art to Help" запланированы музыкально-поэтический вечер поэта Вани Якимова и пианиста Павла Игнатьева, фотовыставка "четвероногих alter ego", а также аукцион и лотерея.

Все вырученные средства от "Art to Help" пойдут на улучшение условий жизни и создания комфортного пребывания 500 животных в приюте "Бест Френдс".

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Благотворительный вечер пройдет в культурном пространстве MediaHub на ул. Емельяновича-Павленко, 4/6. Билеты можно приобрести по ссылке...

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