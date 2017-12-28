Названы районы Киева с самыми большими долгами за тепло

"Киевэнерго" подсчитало долги потребителей тепловой энергии. По состоянию на 1 марта юридические и физические лица задолжали предприятию 5,62 млрд грн, передает Киевские Ведомости со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Лидером среди районов столицы по долгам является Шевченковский район – 659,9 млн грн. Вторую строчку занимает Соломенский район – 491 млн грн. Третье место удерживает Деснянский район – 480,5 млн грн.
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В феврале 2018 года "Киевэнерго" подало в суд 298 исков о взыскании задолженности на сумму 23,7 млн грн.
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