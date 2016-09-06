В Киеве избавятся от незаконных газозаправок

Заправки уберут в пяти районах.
В пяти районах Киева снесут незаконные газозаправки, передает Киевские Ведомости со ссылкой на 44.ua.
Согласно поручению первого заместителя директора Департамента городского благоустройства Тараса Панчия, демонтируют пять автогазозаправок на ул. Академика Заболотного 156/1 (Голосеевский р-н), просп. Освободителей, 19 (Днепровский р-н), ул. Бережанская, 9 (Оболонский р-н), ул. Синеозерная, 1/54 (Подольский р-н), просп. Победы, 133-А (Святошинский р-н).
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