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Социум

В Киеве переименуют еще одну улицу

В Киеве переименуют еще одну улицу
Идею поддержали на общественных слушаниях.

В Киеве предлагают переименовать улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.

«Это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казак государственное образование на Кубани - Кубанскую Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что переименование поддержали на общественных слушаниях, которые проходили с 29 мая по 29 июля 2017. В голосовании приняли участие 2079 человек, из которых 1247 граждан поддержали инициативу.

Кроме того, депутаты комиссии по вопросам культуры согласовали уточнения расположения улице Владимира Сальского. В частности, предлагается четко определить ее границы от улицы Академика Грекова к железнодорожным копий. Таким образом улица будет расположена только в Шевченковском районе. Это необходимо, ведь сейчас улица Сальского прерывается железнодорожными копиями на два самостоятельных отрезки, один из которых находится в Подольском районе, а другой в Шевченковском. Данные отрезки не были соединены друг с другом никак, ведь через железнодорожные Коли нет переезда. Такой «разрыв» улицы приводит к существенным проблемам и путанице для жителей, водителей, коммунальных и медицинских служб, причиняет неудобства и вредит интересам жителей.

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Соответствующие проекты решений рассмотрят на пленарном заседании Киевсовета...

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