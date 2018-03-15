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Социум

Стало известно, когда украинцы лишатся аналогового ТВ

Стало известно, когда украинцы лишатся аналогового ТВ
Принято соответствующее решение.
Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевещания с 1 июля 2018 года, передает Киевские Ведомости со ссылкой на strana.ua.

"В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания от 15.03.2018 года правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года», - говорится в сообщении на Правительственном портале.

Отмечается, что соответствующим постановлением Кабинета министров «О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины» продлен срок использования радиотехнологии «Аналоговое телевещание».

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Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации...

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