Стало известно, когда украинцы лишатся аналогового ТВ

Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевещания с 1 июля 2018 года, передает Киевские Ведомости со ссылкой на strana.ua.
"В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания от 15.03.2018 года правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года», - говорится в сообщении на Правительственном портале.
Отмечается, что соответствующим постановлением Кабинета министров «О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины» продлен срок использования радиотехнологии «Аналоговое телевещание».
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Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации...