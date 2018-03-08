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В России предложили чипировать трудовых мигрантов

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В России чипируют трудовых мигрантов - Русская планета

В России чипируют трудовых мигрантов - Русская планета

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