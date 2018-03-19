Ким Кардашян ответила на резкую критику в Инстаграме

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян прокомментировала бурную реакцию поклонников на ее фото. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на telegraf.
Объяснение знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Как известно, Ким Кардашян недавно показала снимок, который вызвал шквал эмоций у пользователей сети. Поклонники звезды увидели на заднем фоне сплюснутое авто, которое больше напоминало "машину инопланетян". Поэтому модель обвинили в чрезмерном редактировании снимка в Photoshop. Люди даже засомневались в аппетитных формах звезды.
Поскольку обсуждение скандального фото не угасает, Ким Кардашян решила прокомментировать инцидент. Модель объяснила, что она не является автором снимка.
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Я видела в сети и новостях, что у меня случился "конфуз из-за Photoshop". Это смешно! Я репостнула в Instagram фото, которое опубликовал мой фанат, просто фильтр к нему применила Наверное, сторонник отзеркалил фото, вот почему машина выглядит так, – пояснила Ким Кардашян...