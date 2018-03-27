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Шоу-Биз и культура

Голливудская пара с размахом отметила День рождения своей дочери

Голливудская пара с размахом отметила День рождения своей дочери
Пара устроила вечеринку с шариками и декорациями.

В прошлом году у Ирины Шейк и Брэдли Купера родилась дочь Леа Де Сьен. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на telegraf.

И вот на днях девочке исполнился год. Как знаменитые родители отметили день рождения малышки, читайте далее в материале. Так, 21 марта Ирина Шейк и Брэдли Купер отпраздновали первый день рождения дочери Леи Де Сьен. Малышке исполнился год.

А теперь стало известно, какой праздник Ирина и Брэдли устроили своему ребенку. Такую важную дату молодые родители отметили в кругу семьи и друзей, организовав для малышки костюмированную вечеринку.

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Судя по снимкам, на празднике было много гостей, костюмированные куклы, шарики, мороженное и яркие огоньки.

Папа именинницы нарядился в большую рыжую собаку, а мама перевоплотилась в кошку, нарисовав на лице усы и нос. А вот фотографий Леи нет — Ирина и Брэдли пока скрывают ее личико...

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