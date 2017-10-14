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Руслана рассказала, как Лиссабон готовится к Евровидению

Руслана рассказала, как Лиссабон готовится к Евровидению
В Лиссабон Руслана полетела с исполнительным продюсером Евровидение-2017 Павлом Грицаком.

Украинская певица, победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко показала, как Лиссабон готовится к главному музыкальному событию 2018 года.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.

Соответствующие фото и видео артистка опубликовала на своей странице в Facebook.

По словам певицы, в столицу Португалии она отправилась, чтобы подготовиться к презентации Украины на Евровидении-2018.

"Я увидела сцену, арену, идею Евровидения. У них должно быть круто! И у нас тоже!", – написала певица.

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Отметим, что местом проведения конкурса станет арена Meo Arena – третий по величине закрытый стадион в Европе и самый большой в Португалии.

"Мы с Павлом Грицаком на месте, где откроют Евровидение в Лиссабоне 6 мая! Это Музей Электричества на берегу реки Тежу, впадающей в океан! Солнце Португалии и солнце Украине! Независимая чистая энергия для Музыки и шоу! Вот мой призыв ко всему миру, как украинки и как победительницы Евровидения 2004", – написала Руслана...

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