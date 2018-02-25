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Шоу-Биз и культура

Картину знаменитого художника продадут во Франции

Картину знаменитого художника продадут во Франции
Эта картина стоит миллионы евро.

Стало известно, что полотно нидерландского художника Винсента Ван Гога впервые за 20 лет появится на аукционе во Франции.

Об этом сообщается в твиттере аукционного дома Artcurial, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на veroyatno.

Известно, что полотно «Женщины в дюнах за починкой сетей» было написано в Голландии и датируется 1882 годом. Его оценочная стоимость составляет от €3-5 млн.

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Детали и время аукциона еще не разгласили, но многие хотят заполучить шедевр в свою коллекцию...

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Шоу-Биз и культура

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