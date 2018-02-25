Картину знаменитого художника продадут во Франции

Стало известно, что полотно нидерландского художника Винсента Ван Гога впервые за 20 лет появится на аукционе во Франции.
Об этом сообщается в твиттере аукционного дома Artcurial, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на veroyatno.
Известно, что полотно «Женщины в дюнах за починкой сетей» было написано в Голландии и датируется 1882 годом. Его оценочная стоимость составляет от €3-5 млн.
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Детали и время аукциона еще не разгласили, но многие хотят заполучить шедевр в свою коллекцию...