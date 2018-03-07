| | Анна Добрыднева похвасталась юной мамой
Шоу-Биз и культура

Анна Добрыднева похвасталась юной мамой

Анна Добрыднева похвасталась юной мамой
Певица выложила в Инстаграм свежие фото, на которых запечатлена вместе со своей мамой.

Экс-солистка группы "Пара нормальных" вместе со своей мамой отправилась в тату-салон. Мама и дочь сделали себе одинаковые татуировки, а фотографиями из салона певица поделилась в Инстаграме.

Подписала певица фотографии с мамой так: "Невероятное чувство! Теперь у нас с мамой одинаковые татуировки. Мы выбрали прекрасный символ: волшебное окрыленное существо - грациозная девушка с крыльями бабочки. Фея! Но это ещё не все! Я сейчас прохожу обучение у лучшего мастера тату – Дмитрия Цилика. И некоторые элементы маминой татуировки выполнила самостоятельно! Друзья, я вам искренне желаю прекрасных взаимоотношений с родителями! Окрыляйте друг-друга.".

Поклонники Добрыдневой отметили, что ее мама выглядит очень молодо, а потому комплименты в ее адрес льются рекой в комментариях под их совместными фотками.

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Более тысячи фолловеров Анны поставили лайк серии ее новых фото с мамой.

Анна Добрыднева похвасталась юной мамой

Анна Добрыднева похвасталась юной мамой

Анна Добрыднева похвасталась юной мамой

Анна Добрыднева похвасталась юной мамой

Анна Добрыднева похвасталась юной мамой

Анна Добрыднева похвасталась юной мамой

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