| | ГСЧС заявила о возобновлении подачи тепла в Харькове
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ГСЧС заявила о возобновлении подачи тепла в Харькове

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