| | Кернес рассказал, как в Харькове смогли уменьшить убытки лифтового хозяйства в 70 раз - СМИ
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Кернес рассказал, как в Харькове смогли уменьшить убытки лифтового хозяйства в 70 раз - СМИ

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