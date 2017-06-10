| | Отремонтированную тепломагистраль в Харькове снова прорвало
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Отремонтированную тепломагистраль в Харькове снова прорвало

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