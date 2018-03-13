| | В Совфеде отметили, что арест российских активов обрушит доверие к экономике США
Политика

В Совфеде отметили, что арест российских активов обрушит доверие к экономике США

В Совфеде отметили, что арест российских активов обрушит доверие к экономике США

29.03.2018
Рубрика: Политика
0
В Совете Федерации прокомментировали заявления Джона Хантсмана – бывшего посла США в России, который подчеркнул, что США пойдут на любые действия, чтобы наказать Россию за отравление Скрипаля. Среди рассматриваемых мер не исключено наложение ареста на российские активы.
Владимир Джабаров — зампред комитета по международным делам в СФ, отметил, что в случае реализации такого замысла, США лишаться инверторов не только из РФ, но и из других стран, включая Китай. Арест активов станет четким сигналом о недежности американской финансовой системы, основные критерии которой можно легко менять в зависимости от политического заказа. Таким образом, международное сообщество увидит, что вкладывать деньги в американскую экономику небезопасно, и закон для частного бизнеса здесь не работает.
В Совфеде отметили, что арест российских активов обрушит доверие к экономике США

Джабаров сравнивает возможные действия США с разбойным нападением. Он подчеркивает, что только разбойники поступают подобным образом: «нападают и отнимают имущество...

Еще по теме

Отравление бывшего разведчика ГРУ Скрипаля: в РФ назвали возможных виновник ...

Отравление бывшего разведчика ГРУ Скрипаля: в РФ назвали возможных виновник ...

13-03-2018, 02:25
Читать
Отравление бывшего разведчика ГРУ Скрипаля: у Путина выступили с обвинениям ...

Отравление бывшего разведчика ГРУ Скрипаля: у Путина выступили с обвинениям ...

13-03-2018, 06:22
Читать
В России заявили о предполагаемых виновниках в деле Скрипаля

В России заявили о предполагаемых виновниках в деле Скрипаля

13-03-2018, 14:20
Читать
В Совфеде прокомментировали ЗУ о реинтеграции Донбасса

В Совфеде прокомментировали ЗУ о реинтеграции Донбасса

25-02-2018, 01:07
Читать
РФ не против присоединения США к

РФ не против присоединения США к "нормандскому формату"

18-08-2016, 15:13
Читать
Рада приняла последний закон из безвизового пакета

Рада приняла последний закон из безвизового пакета

10-11-2015, 20:04
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail