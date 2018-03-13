В Совфеде отметили, что арест российских активов обрушит доверие к экономике США

29.03.2018ПолитикаВ Совете Федерации прокомментировали заявления Джона Хантсмана – бывшего посла США в России, который подчеркнул, что США пойдут на любые действия, чтобы наказать Россию за отравление Скрипаля. Среди рассматриваемых мер не исключено наложение ареста на российские активы.Владимир Джабаров — зампред комитета по международным делам в СФ, отметил, что в случае реализации такого замысла, США лишаться инверторов не только из РФ, но и из других стран, включая Китай. Арест активов станет четким сигналом о недежности американской финансовой системы, основные критерии которой можно легко менять в зависимости от политического заказа. Таким образом, международное сообщество увидит, что вкладывать деньги в американскую экономику небезопасно, и закон для частного бизнеса здесь не работает.Джабаров сравнивает возможные действия США с разбойным нападением. Он подчеркивает, что только разбойники поступают подобным образом: «нападают и отнимают имущество...