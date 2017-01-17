Началова запустила опасное заболевание суставов

Певица до сих пор прячет деформированные рукиГостьей недавнего выпуска передачи «Жить здорово!» стала Юлия Началова. В студии звезда эстрады появилась в перчатках, которые отказалась снимать во время эфира. Такое решение было связано с тем, что восемь лет назад ей был постален диагноз — мигрирующая подагра. «В принципе, сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть», — признается артистка.Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)15 Мар 2018 в 10:33 PDTНемало времени ушло и на то, чтобы подобрать действенную терапию — певицу лечили в разных странах. Неэстетичные выступы на ее руках могли появиться вследствие постепенного разрушения хряща в суставах, по краям которого они и образуются...