| | Началова запустила опасное заболевание суставов
Шоу-Биз и культура

Началова запустила опасное заболевание суставов

Певица до сих пор прячет деформированные рукиГостьей недавнего выпуска передачи «Жить здорово!» стала Юлия Началова. В студии звезда эстрады появилась в перчатках, которые отказалась снимать во время эфира. Такое решение было связано с тем, что восемь лет назад ей был постален диагноз — мигрирующая подагра. «В принципе, сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть», — признается артистка.Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)15 Мар 2018 в 10:33 PDTНемало времени ушло и на то, чтобы подобрать действенную терапию — певицу лечили в разных странах. Неэстетичные выступы на ее руках могли появиться вследствие постепенного разрушения хряща в суставах, по краям которого они и образуются...

Еще по теме

Юлия Началова поразила «голым» платьем

Юлия Началова поразила «голым» платьем

17-01-2017, 17:06
Читать
Юлия Началова стала в Америке телеведущей

Юлия Началова стала в Америке телеведущей

22-04-2016, 13:52
Читать
Юлия Началова переехала жить в США

Юлия Началова переехала жить в США

28-03-2016, 12:33
Читать
Юлия Началова экспериментирует со стилем

Юлия Началова экспериментирует со стилем

12-03-2016, 11:20
Читать
Юлия Началова показала раритетный снимок

Юлия Началова показала раритетный снимок

22-01-2016, 14:10
Читать
Юлия Началова разбила телефон

Юлия Началова разбила телефон

14-11-2015, 03:25
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail