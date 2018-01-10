| | Тарасов опубликовал фото с беременной Костенко
Шоу-Биз и культура

Тарасов опубликовал фото с беременной Костенко

И поздравил любимую с днем рождения29 марта избранница Дмитрия Тарасова, модель из Сальска Анастасия Костенко, отмечает свой 24-й день рождения. В честь такого события ее новоиспеченный супруг поздравил ее на личной странице «Инстаграма».Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)29 Мар 2018 в 2:46 PDT«С днем рождения, родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня», — подписал футболист трогательное совместное фото с беременной женой, подтвердив тем самым ходившие с начала года слухи. «Я очень счастлива разделять все эмоции с моим любимым», — подписала кадр из той же фотосессии Настя в своем микроблоге.Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)29 Мар 2018 в 2:46 PDT...

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