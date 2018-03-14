ALEKSEEV рассказал о детстве без отца и признался, кому посвятит свою песню на "Евровидении-2018"

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
"Facebook закрывается, значок станет черным": киевляне массово получают смс от "Цукерберга"
Возле метро "Левобережная" произошел крупный пожар. Фото. Видео
Киевская власть отреагировала на трагедию в Кемерово
Сыпятся куски бетона. Названы мосты Киева, требующие срочного ремонта
Киевлян ждет самое масштабное отключение воды
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
МИД РФ ответило на усиление милитаризации Польши
Володин призвал не требовать отставок в Кемерово под давлением эмоций
Власти Америки ждут новых дипломатов Российской Федерации
Президент Абхазии пригласил всех пострадавших в Кемерово на курорты республики
Песков назвал Навального болезненным нарциссом и эгоистом
Экономика
В 2018 году «Газпромбанк» может провести пилотные криптовалютные сделки
Исследование: число абонентов сотовой связи в России в 2017 году снизилось на 200 тыс
Минтранс Подмосковья хочет запретить эксплуатацию автобусов старше семи лет
Глава города поручил расторгнуть договор с подрядчиком на острове Русский
РўСЂРµР№РґРµСЂС‹ РїСЂРµРґСѓРїСЂРµРґРёР»Рё Рѕ СЂРёСЃРєРµ РїРѕРґРѕСЂРѕР¶Р°РЅРёСЏ Р±РµРЅР·РёРЅР° РґРѕ 5 СЂСѓР±Р»РµР№ РЅР° Р»РёС‚СЂ
События
В Волоколамском районе объявлен режим повышенной готовности к ЧС
Житель Воронежа выпустил соседских кроликов из клеток, а потом их съел
Без бумажки: в Харькове упростят выдачу справок о составе семьи
Нескольким известным харьковчанам установят памятные таблички
В Харькове монетизация льгот на проезд проводиться не будет
Социум
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Масштабный сбой в Telegram высмеяли меткой карикатурой
Упрямство 80-го уровня: итальянец восемь лет судится из-за баклажана
Жириновский - Медведеву: отмените алименты и развод
Скрипаль начала говорить
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Перт Глoри – ФК Сидней. Прогноз на матч 29.03.2018. Кто окажется сильнее?
Фрoзинoне – Венеция. Прогноз на матч 29.03.2018. Как завершится встреча?
Шанхай СИПГ – Чунцин Лифань. Прогноз на матч 30.03.2018. У гостей нет шансов
Нoрвич Сити – Фулхэм. Прогноз на матч 30.03.2018. Кто станет победителем?
Поквитается ли «Локо» с пермяками за поражение в первом круге?
Шоу-Биз
"Придется стареть красиво": Алле Пугачевой отказали в пластической операции из-за состояния здоровья
Как романтично! Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе восхитили нежным танцем (ВИДЕО)
Семейный выход: Камалия с дочками появились на публике в одинаковых нарядах (ФОТО)
Почему подружка невесты может превзойти Меган Маркл на ее свадьбе?
Уже годик! Как Ирина Шейк и Брэдли Купер отпраздновали день рождения дочери (ФОТО)
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
8 продуктов, которые помогут повысить гемоглобин
Что нового в iOS 11.3, полный перечень
Apple выпустила новые прошивки для Apple TV, Watch и Homepod
Илон Маск начнет торговать кубиками «Лего»
На примере роя пчел ученые смогут понять как работает человеческий мозг
Авто
Renault Рё Nissan РјРѕРіСѓС‚ РѕР±СЉРµРґРёРЅРёС‚СЊСЃСЏ РІ РµРґРёРЅСѓСЋ РєРѕРјРїР°РЅРёСЋ
Р’Р»Р°РґРµР»СЊС†Сѓ Bugatti РЅР°С‡РёСЃР»РёР»Рё СЃР°РјС‹Р№ Р±РѕР»СЊС€РѕР№ С‚СЂР°РЅСЃРїРѕСЂС‚РЅС‹Р№ РЅР°Р»РѕРі РІ Р РѕСЃСЃРёРё
Седан Geely Emgrand GT получил гибридную модификацию
Названа цена внедорожника Skoda Kodiaq российской сборки
Mazda представила обновлённый кроссовер CX-3
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
В 2018 году «Газпромбанк» может провести пилотные криптовалютные сделки
Экономика
Сегодня, 02:30
Исследование: число абонентов сотовой связи в России в 2017 году снизилось на 200 тыс
Экономика
Сегодня, 02:30
Минтранс Подмосковья хочет запретить эксплуатацию автобусов старше семи лет
Экономика
Сегодня, 02:30
Глава города поручил расторгнуть договор с подрядчиком на острове Русский
Экономика
Сегодня, 02:30
"Придется стареть красиво": Алле Пугачевой отказали в пластической операции из-за состояния здоровья
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 02:25
Киевские Ведомости
|
Шоу-Биз и культура
| ALEKSEEV рассказал о детстве без отца и признался, кому посвятит свою песню на "Евровидении-2018"
Шоу-Биз и культура
ALEKSEEV рассказал о детстве без отца и признался, кому посвятит свою песню на "Евровидении-2018"
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Представитель Беларуси на "Евровидении-2018" ALEKSEEV презентовал клип на ...
14-03-2018, 19:55
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
ALEKSEEV презентовал клип на песню для "Евровидения": премьера видео Fore ...
30-01-2018, 03:32
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2018-01/alekseev-predstavil-pesnyu-dlya-evrovideniya-2018_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
ALEKSEEV представил песню для Евровидения-2018
11-01-2018, 02:30
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Alekseev передумал участвовать в Нацотборе на Евровидение-2018
28-12-2017, 02:10
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-12/nikita-zhgi-alekseev-reshil-pokorit-evrovidenie-2018_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Никита, жги! ALEKSEEV решил покорить Евровидение-2018
18-12-2017, 18:25
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-11/alekseev-vypustil-pesnyu-priznanie-navsegda-premera_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
ALEKSEEV выпустил песню-признание "Навсегда": премьера!
10-11-2017, 18:25
Читать
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 02:25
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/11.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/11.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail