| | "Придется стареть красиво": Алле Пугачевой отказали в пластической операции из-за состояния здоровья
Шоу-Биз и культура

"Придется стареть красиво": Алле Пугачевой отказали в пластической операции из-за состояния здоровья

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Шоу-Биз и культура

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