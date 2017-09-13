| | Собянин одобрил постройку на Дмитровском шоссе в Москве школы на 900 детей
Экономика

Собянин одобрил постройку на Дмитровском шоссе в Москве школы на 900 детей

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Экономика

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