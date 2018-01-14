| | В Люберцах цены на жильё за три года понизились на 17,2%
Экономика

В Люберцах цены на жильё за три года понизились на 17,2%

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