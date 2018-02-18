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Киевские Ведомости
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Экономика
| Шесть новых станций появится на Бирюлевской линии метро
Экономика
Шесть новых станций появится на Бирюлевской линии метро
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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