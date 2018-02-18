| | Шесть новых станций появится на Бирюлевской линии метро
Экономика

Шесть новых станций появится на Бирюлевской линии метро

Еще по теме

В Киеве заминировали шесть станций метро

В Киеве заминировали шесть станций метро

18-02-2018, 15:46
Читать
В новой Москве в 2018 году откроются 6 станций метро - Русская планета

В новой Москве в 2018 году откроются 6 станций метро - Русская планета

31-01-2018, 21:30
Читать
В 2018 году в Москве появится 94 км новых дорог и 16 станций метро

В 2018 году в Москве появится 94 км новых дорог и 16 станций метро

22-09-2017, 16:25
Читать
Кабмин утвердил проект строительства двух новых станций метро в Харькове

Кабмин утвердил проект строительства двух новых станций метро в Харькове

19-07-2017, 20:35
Читать
В новом году в Москве откроют 16 новых станций метро

В новом году в Москве откроют 16 новых станций метро

23-12-2016, 19:39
Читать
14 новых станций метро появятся в столице в этом году

14 новых станций метро появятся в столице в этом году

20-01-2016, 18:41
Читать
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail