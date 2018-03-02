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Политика

Российские летчики за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов

Российские летчики за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российские летчики шесть раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета «Красная звезда».Согласно инфографике, опубликованной в издании, воздушную разведку вдоль границ России вели 23 зарубежных летательных аппарата.Кроме того, отмечается, что российские специалисты провели на территории США инспекцию в соответствии с Договором о СНВ. «На территории Российской Федерации иностранные специалисты инспекций не проводили», — сообщается в газете...

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