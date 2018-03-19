Макрон заявил о поддержке \"Сирийских демократических сил\"

«Он (президент Франции — ред.) заверил “Сирийские демократические силы” в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии», — говорится в документе.Он напомнил, что после принятия резолюции 2401 Советом Безопасности ООН Франция ясно выразила свою озабоченность в связи с ситуацией в Африне и потребовала полный доступ гуманитарной помощи для гражданского населения.Ранее газета Parisien со ссылкой на представителя делегации SDF сообщила, что власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже...