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Политика

Макрон заявил о поддержке "Сирийских демократических сил"

Макрон заявил о поддержке \"Сирийских демократических сил\"
«Он (президент Франции — ред.) заверил “Сирийские демократические силы” в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии», — говорится в документе.Он напомнил, что после принятия резолюции 2401 Советом Безопасности ООН Франция ясно выразила свою озабоченность в связи с ситуацией в Африне и потребовала полный доступ гуманитарной помощи для гражданского населения.Ранее газета Parisien со ссылкой на представителя делегации SDF сообщила, что власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже...

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