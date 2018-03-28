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Политика

В Госдепе рассказали о последствиях закрытия генконсульства в Петербурге

В Госдепе рассказали о последствиях закрытия генконсульства в Петербурге
ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Закрытие генконсульства США в Петербурге отразится прежде всего на самих россиянах, которым нужна виза для поездок США, считают в госдепартаменте.В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.Выступая на брифинге, официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт напомнила, что генконсульство в Петербурге занималось в том числе выдачей виз россиянам и проведением собеседований с ними.«Когда мы вынуждены закрывать наши объекты, когда мы вынуждены сокращать наш персонал, у нас меньше людей, которые могут ответить на эти вопросы», — сказала Науэрт.«Нашим приоритетом должно быть, будь то там (в России) или в любой другой стране, иметь дело с американскими гражданами в первую очередь. Таким образом, мы сможем работать, чтобы помочь американским гражданам. Это, безусловно, подрывает нашу способность делать это, но это всегда является нашим приоритетом. Но, конечно, визовые и консульские операции будут затронуты этим (закрытием генконсульства)», — заявила она...

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