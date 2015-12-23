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Наука

Граждане Индии подают массовые иски против обязательного использования чипов

Граждане Индии подают массовые иски против обязательного использования чипов
Отказ от персонального номера и чипа в Индии приводит к серьёзным последствиям.

Достаточно давно, 28 января 2009 году, в Индии стартовал проект по цифровой идентификации граждан: каждому жителю страны Национальное Агентство по Уникальной Идентификации присваивает персональный номер из двенадцати цифр, без которого невозможно даже уплатить налоги, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Планеты.

В базе UIDAI уже имеются данные 1 млн 324 тыс. человек. Чтобы выдать AADHAAR (тот самый номер), контора фотографирует радужную оболочку глаза, берет отпечатки пальцев и просит заполнить специальную анкету.

Без идентификатора невозможно вести в Индии бизнес, получать любую помощь от государства (пособия, дотации и т.д.) и платить налоги.

Из-за новых законов суды переполнены исками от граждан. Примечательно также то, что базу с идентификаторами людей можно легко купить у дилеров: индийские журналисты смогли это сделать всего лишь за восемь долларов.

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Может ли введение AADHAAR как-то относиться с тринадцатому Откровению, в котором говорится, что в Индии начнется настоящий апокалипсис? Никто не сможет ни купить что-то, ни продать без специального номера, отмечается в книге. Надеемся, нововведения до такого не доведут...

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