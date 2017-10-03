| | ExoMars-2020: ученым удалось успешно протестировать парашют
Наука

ExoMars-2020: ученым удалось успешно протестировать парашют

ExoMars-2020: ученым удалось успешно протестировать парашют
Результаты испытаний позволят ускорить процесс подготовки.

Европейское космическое агентство проинформировало об успешном первом тестировании парашюта для миссии ExoMars-2020. Испытания проводились на севере Швеции.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на grifonsoft.

ЕКА рассказало о первом тестировании самого большого парашюта для европейско-российской миссии ExoMars-2020. Диаметр объекта составляет 35 метров, это второй из четырех парашютов всей системы. Все они будут помещаться в специальном контейнере, масса всей системы достигает почти 200 килограммов. В рамках испытаний на севере Швеции парашютная капсула была поднята на высоту 1,2 километра от поверхности земли. Спуск длился всего 2,5 минуты. В последующих тестах специалисты планируют доставить парашютную систему с помощью воздушного шара на высоту в 30 километров и сбросить оттуда.

Читайте также: Опубликованы первые снимки Марса со станции ExoMars

Напомним, что российско-европейская миссия ExoMars-2020 предполагает высадку на Марсе автоматической станции и марсохода. Старт программы назначен на июль 2020 года...

Еще по теме

Ученые ИКИ назвали дату старта миссии ExoMars-2020

Ученые ИКИ назвали дату старта миссии ExoMars-2020

3-10-2017, 15:16
Читать
Вторая миссия ExoMars будет реализована в 2020 году

Вторая миссия ExoMars будет реализована в 2020 году

18-12-2016, 08:06
Читать
Опубликованы первые снимки Марса со станции ExoMars

Опубликованы первые снимки Марса со станции ExoMars

16-06-2016, 21:32
Читать
Миссия ExoMars на 2020 год была одобрена ЕКА

Миссия ExoMars на 2020 год была одобрена ЕКА

5-12-2016, 10:09
Читать
В ЕКА на Марсе выбрали два вероятных места посадки ExoMars 2020

В ЕКА на Марсе выбрали два вероятных места посадки ExoMars 2020

30-03-2017, 11:30
Читать
Аппарат ExoMars прислал первые снимки Марса

Аппарат ExoMars прислал первые снимки Марса

16-06-2016, 18:08
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail