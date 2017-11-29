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"Facebook закрывается, значок станет черным": киевляне массово получают смс от "Цукерберга"
Возле метро "Левобережная" произошел крупный пожар. Фото. Видео
Киевская власть отреагировала на трагедию в Кемерово
Сыпятся куски бетона. Названы мосты Киева, требующие срочного ремонта
Киевлян ждет самое масштабное отключение воды
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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СМИ сообщили, кто порекомендовал Трампу вести жесткую политику против РФ
В Донбассе вступает в силу "пасхальное" перемирие
В ГД считают, что США хотят дестабилизировать РФ, организуя вброс дезинформации
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Эксперты: Ставки по ипотеке в России упадут на 1,5%
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Продажи автомобилей в Петербурге растут второй месяц подряд
Кроссовер Skoda Kodiaq российской сборки оценили в 1,33 млн рублей
События
Генеральный секретарь ООН прокомментировал отношения России и Запада
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Война в Сирии: Трамп сделал неожиданное заявление об участии США
Не интеллектуал: экс-депутат Госдумы интересно высказался о Путине
В Киеве жестоко избили иностранца
Социум
Как ученые советуют перестраивать работу мозга и начинать мыслить иначе
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Самый быстрый трактор в мире создан командой Top Gear
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Социальные пенсии вырастут в Иркутской области с 1 апреля
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Киевские Ведомости
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| Эксперты: Ставки по ипотеке в России упадут на 1,5%
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Эксперты: Ставки по ипотеке в России упадут на 1,5%
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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