Два торнадо уничтожили ряд фермерских хозяйств на юго-востоке Сицилии

сегодня в 06:15Наиболее пострадавшими оказались районы между муниципалитетами Пачино и Ното, муниципалитетом Портопало вблизи Исла-делле-Корренти и между муниципалитетом Ното и Испикой. Местные учреждения попросили растиражировать информацию о стихийном бедствии.Изменение климата все чаще наносят ущерб не только полевым, садовым и ягодным культурам, но и производственным объектам. Они строятся так, чтобы выдерживать обычные погодные явления, в частности ливни и сильный ветер, но ничего не может устоять против чрезвычайных бедствий.Фермеры призывают мировую общественность тратить внимание на неумолимые изменения климата, которые сказываются на бюджете компаний. В прошлый раз государство и регион предоставили пострадавшим компаниям компенсацию, но получить ее еще раз невозможно. Единственное, что остается для предприятий, находящихся в зонах рискованного климата, которые могут себе это позволить, - застраховаться от стихийных бедствий. В трудные времена, подобные этим, страховые компании смогут хоть как-то помочь пострадавшим.Климатологи постоянно повторяют: экстремальные погодные явления будут становиться все более частыми, а периоды засухи более продолжительными. Не говоря уже о разрушительных торнадо. (Источник: freshplaza.com)...