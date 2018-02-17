Щенку Майи Донцовой будет лучше с Леной Хроминой

Майя Донцова опять ревнует к Елене Хроминой. На этот раз её глаза разгорелись завистливым огнём из-за маленького пушистика Персика, который с удовольствием резвится в руках трагичной художницы. Хроминой понравился подарок Купина, а Донцова не может теперь переманить щенка назад. Может быть, ему просто надоели предоставленные условия жизни, и любовь Майи Донцовой больше не греет пёсика?Девушки, как обычно, сидели в комнате, на кровати, обсуждали возвращение Саймона Марданшина и его переписки с «братишками». Милый Персик играл с пальцами Хроминой, ему было весело как никогда. Но тут Майя начала ревновать собачку, она начала его заманивать браслетом на руке, на какое-то мгновение ей удалось переключить внимание зверушки. Но Лена не захотела отпускать Персика, крепко держа его руками. Тогда Донцова снова потрясла рукой, малыш прибежал, поигрался и неблагодарно вернулся к Хроминой.Такой забавный эпизод, а такая растерянность отразилась на лице невесты Алексея Купина! Судьба собаки Донцовой незавидна и горька. Сначала её баловали, а потом выделили угол, отгородили часть комнаты, оставив минимум свободного пространства, затем и вовсе лишили свежего воздуха. Майя Донцова сама созналась, что не гуляет с бедным Персиком, а для уборки шерсти приобрела мини-пылесос. Про пылесос, конечно, реклама, но вряд ли кто-то выгуливает подросшего щенка, когда столько тем для обсуждений, и на пару Купин-Донцова повесили обязанность развлекать зрителя постановочными сценками. Когда-то у Елены Хроминой была любимая собака, может быть подарок Купина лучше отдать ей? Она ведь любит животных, и девушке сейчас очень одиноко? Они могли бы вместе валяться на снегу, «скулить» и бегать друг за другом по тающим сугробам.