| | Ученые из Таиланда придумали одноразовую посуду из листьев
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Ученые из Таиланда придумали одноразовую посуду из листьев

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