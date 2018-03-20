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Продажи автомобилей в Петербурге растут второй месяц подряд
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В России обещают скорый обмен пленными с Украиной
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Наука
| Ученые назвали пищевую добавку, омолаживающую сердце
Наука
Ученые назвали пищевую добавку, омолаживающую сердце
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Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
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