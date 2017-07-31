| | Ученые обнаружили «неправильную» галактику без присутствия темной материи
Наука

Ученые обнаружили «неправильную» галактику без присутствия темной материи

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