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На Донбассе начало действовать «пасхальное» перемирие

На Донбассе с 00:01 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Отмечается, что Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня, эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня, отказа от наступательных действий и разведывательных операций, неприменения огня, включая ответный огонь.
Также ТКГ подчеркивает строгий запрет ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, а также нацеливание на объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения...

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