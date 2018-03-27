В зоне АТО зафиксировано 57 обстрелов позиций ВСУ

За прошлые сутки, 29 марта, в зоне проведения АТО боевики российско-оккупационных войск осуществили 57 обстрелов позиций ВСУ, трое военных пострадали.Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook."На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружений БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитниках Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика", - информирует штаб.Два украинских защитника получили ранения, еще один - боевое травмирование. Пострадавшие находятся в лечебных учреждениях и, им оказана необходимая медицинская помощь."Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковка, Каменки, Марьинки и Верхнеторецком, а під БМП - Гнутово, Талаковка и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили по нашим позициям у Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету - в районе Новотроицкого", - сообщили в пресс-центре.Отмечается, что на Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали укрепления вблизи Артемово, а из крупнокалиберных пулеметов - недалеко от населенного пункта Луганское...