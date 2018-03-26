| | В Харькове конфликт завершился стрельбой из автомата: первые подробности и фото
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В Харькове конфликт завершился стрельбой из автомата: первые подробности и фото

пятница, 30 марта 2018, 10:10
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В Харькове неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по группе людей у ресторана, застрелив одного человека.
Об этом говорится в сообщении на странице Facebook полиции в Харьковской области.
"Предварительной проверкой установлено, что 29 марта 2018 года в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, в компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате стрельбы один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой - ноги. Один из потерпевших скончался от полученных ран.
Также пулями поврежден автомобиль "Тойота". Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. Нападавшие разыскиваются.
Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 марта, в Днепре произошла стрельба в кафе, в результате чего пострадал мужчина...

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