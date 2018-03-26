В Харькове конфликт завершился стрельбой из автомата: первые подробности и фото

пятница, 30 марта 2018, 10:10Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Харькове неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по группе людей у ресторана, застрелив одного человека.Об этом говорится в сообщении на странице Facebook полиции в Харьковской области."Предварительной проверкой установлено, что 29 марта 2018 года в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, в компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате стрельбы один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой - ноги. Один из потерпевших скончался от полученных ран.Также пулями поврежден автомобиль "Тойота". Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. Нападавшие разыскиваются.Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 марта, в Днепре произошла стрельба в кафе, в результате чего пострадал мужчина...