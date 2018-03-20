| | Никто не застрахован: в Украине рассказали, может ли начальник украинских войск быть агентом спецслужб РФ
Социум

Никто не застрахован: в Украине рассказали, может ли начальник украинских войск быть агентом спецслужб РФ

пятница, 30 марта 2018, 09:26
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Несмотря на волну недовольства, возникшую из-за биографии нового командира Объединенных сил на Донбассе генерала Сергея Наева, в частности брата в оккупированном Крыму, он вряд ли может быть агентом спецслужб РФ.
Об этом рассказал в интервью "Апострофу" военный эксперт и нардеп Дмитрий Тымчук.
По его словам, люди такого уровня как командир Объединенных сил, проходят проверку контрразведкой по всем линиям.
"Я высоко оцениваю работу нашей военной контрразведки, поэтому у меня нет повода сомневаться в личности именно генерала Наева", – заявил Тымчук.
Также, по мнению нардепа, никто не застрахован от того, что у него могут быть родственники на оккупированных территориях.
"Яркий тому пример – наша группа "Информационное сопротивление". Один из координаторов родом из Стаханова. Он вывез своих родителей, а часть родственников осталась там. Я знаю его с 1991 года, еще с курсантской скамьи, и у меня нет даже полупроцентного сомнения в его патриотизме и том, что завтра он не окажется агентом российских спецслужб", – рассказал он.
Детальнее о реформе военного управления читайте в интервью Дмитрия Тымчука "Апострофу": На Донбассе сложилась интересная ситуация, Россия дала боевикам жесткую установку...

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